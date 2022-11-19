الرئيس التونسي يلتقي نظيره الفرنسي

التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش انعقاد قمة الفرنكفونية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين الجانبين، مؤكدان ضرورة مواصلة العمل سويًا من أجل مزيد تدعيم هذه العلاقات وتنويعها.