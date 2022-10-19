الرئيس الجزائري يتلقَّى اتصالاً من نظيره التركي

تلقَّى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبُّون اتصالاً هاتفياً اليوم، من نظيره التركي رجب طيب أردوغان. واستعرضَ الرئيسان - خلال الاتصال- العلاقاتِ الثنائيةَ بين البلدين في مختلف المجالات والأمور ذات الاهتمام المشترك.