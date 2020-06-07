الكويت تصدر قرارًا بإعادة فتح المساجد اعتبارًا من الأربعاء المقبل

أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت الدكتور فهد العفاسي إعادة فتح المساجد في المناطق النموذجية لأداء صلاة الجماعة بدءًا من صلاة ظهر يوم الأربعاء المقبل وكذلك إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الكبير للعاملين فيه فقط وتبث عبر التلفزيون الرسمي الكويتي . وأوضح العفاسي أن إعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين تأتي بعد وقف استمر نحو ثلاثة أشهر، مؤكدا أن الوزارة انتهت من كل الاستعدادات والتجهيزات وتعقيم المساجد في المناطق النموذجية لتوفير الأجواء الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا. وأشارالعفاسي إلى قيام الوزارة بتجهيز المساجد وفق الاشتراطات والتعليمات التي قررتها الجهات الصحية ، داعيا جميع المصلين إلى اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية من أجل سلامتهم.