قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من بيت لحم واندلاع مواجهات

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، وتم اعتقال أربعة آخرين، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "تقوع"، جنوب شرق مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "خربة الدير" وسط تقوع، واعتقلت المواطنين الأربعة، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.