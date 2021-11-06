سماع دوي انفجار في بغداد وإطلاق رصاص في محيط المنطقة الخضراء
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سماع دوي انفجار في بغداد وإطلاق رصاص في محيط المنطقة الخضراء

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العرب اليوم - سماع دوي انفجار في بغداد وإطلاق رصاص في محيط المنطقة الخضراء

سماع دوي انفجار في بغداد وإطلاق رصاص في محيط المنطقة الخضراء
بغداد - العرب اليوم

أفاد مصادر في بغداد، بسماع دوي انفجار في العاصمة العراقية، مؤكدا أن اطلاق نار سمع في محيط المنطقة الخضراء المحصنة حيث معظم المقرات الحكومية.

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سماع دوي انفجار في بغداد وإطلاق رصاص في محيط المنطقة الخضراء سماع دوي انفجار في بغداد وإطلاق رصاص في محيط المنطقة الخضراء



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