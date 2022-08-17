تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /17.08.2022/

تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

الدفاع الروسية تعلن حصيلة خسائر الجيش الأوكراني خلال يوم

دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت الجمهورية 65 مرة خلال اليوم الماضي

مقتل شخصين بقصف أوكراني لجمهورية دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية

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تداعيات وأصداء العملية العسكرية

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