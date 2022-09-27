قطر تختبر أسطولا ضخما من الحافلات قبل كأس العالم

أعلن مدير إدارة عمليات النقل باللجنة المنظمة لكأس العالم في قطر ثاني الزراع، أن بلاده اختبرت أسطولا ضخما من الحافلات قبل استضافتها نهائيات كأس العالم الشهر المقبل. وأوضح ثاني الزراع أنه سيتم استخدام حوالي 4000 حافلة خلال البطولة التي ستستمر لمدة شهر وتبدأ في 20 نوفمبر المقبل، بما في ذلك 3000 حافلة تم شراؤها لكأس العالم، بالإضافة إلى أسطول موجود مسبقا يضم حوالي 1000 حافلة. هذا وتشير التقديرات إلى أنه سينزل ما يقدر بنحو 1.2 مليون مشجع لكرة القدم على الدولة الخليجية الصغيرة، لحضور هذا العرس الكروي.