أكد النائب أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن محمد البرادعى اعتاد أن يخرج من آن لآخر بتصريحات غامضة وتلويحات بعنف العالم العربى، فهو عميل يتلقى تعليمات الأمريكان، وهو أكثر المتورطين فى سقوط العراق.
ورفض "العوضى"، قول" البرادعى" فى تغريدته على تويتر بـ"كيف وصل البعض لهذا المستوى من رقى المشاعر وأين نحن من هذا"، مؤكدًا أن أمريكا وعدد من الدول الأوروبية تكيل الكيل بمكيالين بجميع القضايا، وتسعى لبث الفتنة والدمار بالدول العربية والشعوب المحبة للسلام، قائلاً: "أى رقى يتحدث عنه".
وأوضح، أن أمريكا تعمل على إرسال أسلحة مدمرة للشرق الأوسط، كما أن "البرادعى" له مواقف كثيرة تظهر عمله لصالح إسرائيل وأمريكا على حساب الدول العربية، فالدول الأوروبية لا يهمها أن تحل مشاكل الدول العربية بإرادة الشعوب.
ولفت إلى أن هناك رموزًا عدة عملت على تأجج كل هذه المواقف وإشعال الصراع لصالح أهداف دولها، فالبرادعى رجل عميل خائن لبلاده ولم يكن بقدر المسئولية وقتما تولى منصب بالدولة فقد كان يريد تدمير مصر مثلما عمل فى العراق من قبل.
نقلاً عن اليوم السابع
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استعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، جسمها الرشيق مرتديةً أجرأ الملابس إذ خضعت لجلسة تصوير جديدة. وظهرت زوجة كاني ويست بإطلالتين مختلفتين وفقا للصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأولى فستان كلاسيكي ذو خط عنق عميق كشف عن مفاتنها وأخرى ترتدي فيها أحد القمصان لديها خط عنق عميق للغاية الذي يرجع لآخر إصدار من مجلة "CR Fashion Book 13". عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر ولم تسلّط الأضواء بشكل كبير على النجمة ذات الـ37 عاما فهي لم تحصل في النهاية على وضع صورتها على غلاف المجلة بل ذهب هذا الشرف إلى عارضة الأزياء جيجي حديد ذات الـ23 عاما، وفي واحدة من الصور الأكثر إثارة للاهتمام من المجلة، كيم ترتدي فستانا ضخما يظهر الكثير من الانقسامات، الجزء العلوي هو قميص مشد حول الخصر الذي يكشف عن عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر، كما
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