أكد النائب أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن محمد البرادعى اعتاد أن يخرج من آن لآخر بتصريحات غامضة وتلويحات بعنف العالم العربى، فهو عميل يتلقى تعليمات الأمريكان، وهو أكثر المتورطين فى سقوط العراق.

ورفض "العوضى"، قول" البرادعى" فى تغريدته على تويتر بـ"كيف وصل البعض لهذا المستوى من رقى المشاعر وأين نحن من هذا"، مؤكدًا أن أمريكا وعدد من الدول الأوروبية تكيل الكيل بمكيالين بجميع القضايا، وتسعى لبث الفتنة والدمار بالدول العربية والشعوب المحبة للسلام، قائلاً: "أى رقى يتحدث عنه".

وأوضح، أن أمريكا تعمل على إرسال أسلحة مدمرة للشرق الأوسط، كما أن "البرادعى" له مواقف كثيرة تظهر عمله لصالح إسرائيل وأمريكا على حساب الدول العربية، فالدول الأوروبية لا يهمها أن تحل مشاكل الدول العربية بإرادة الشعوب.

ولفت إلى أن هناك رموزًا عدة عملت على تأجج كل هذه المواقف وإشعال الصراع لصالح أهداف دولها، فالبرادعى رجل عميل خائن لبلاده ولم يكن بقدر المسئولية وقتما تولى منصب بالدولة فقد كان يريد تدمير مصر مثلما عمل فى العراق من قبل.

نقلاً عن اليوم السابع