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ليبيا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - ليبيا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
طرابلس - العرب اليوم

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم.

وأوضح المركز في بيان ” أنه تسلم نتائج تحاليل 115 عينة، منهم 97 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و 18 عينة من مختبر فرع المركز بمدينة سبها".

وأفاد بأن نتائج تحليل العينات أكدت خلو 109 عينات من الفيروس، وتسجيل 6 إصابات جديدة لمخالطين في مدينة سبها.

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ليبيا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليبيا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا



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