التحالف يدمر طائرة مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه المملكة. وقال التحالف العربي في اليمن إنه سيتخذ إجراءات فورية لتحييد وتدمير التهديد لحماية المدنيين.