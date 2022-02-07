رئيس الوزراء البريطاني يعلن ندرس نشر قوات من سلاحي الجو والبحرية لحماية جنوب شرق أوروبا

أعلن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، الإثنين، أن بلاده تدرس نشر قوات من سلاحي الجو والبحرية لحماية جنوب شرق أوروبا وأشار رئيس الوزراء البريطاني، إلى أن لندن تعتزم تعزيز قوات حلف شمال الأطلسي في إستونيا ويأتي هذا التحرك مع تصاعد الأزمة على الحدود الأوكرانية الروسية. وتحشد روسيا عشرات آلاف الجنود على الحدود مع أوكرانيا، مثيرة مخاوف من اجتياح جديد لهذا البلد، فيما تطالب موسكو لخفض التوتر بضمانات أمنية تقضي بعدم توسيع الحلف الأطلسي شرقا وانسحابه من محيطها.