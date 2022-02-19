نشرت "قوة العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب" في ليبيا فيديوهات لاعترافات خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، تم إلقاء القبض عليها تنفيذا لتعليمات النائب العام وأكد الإرهابيون المقبوض عليهم انضمام بعضهم للتنظيم المتطرف عام 2014 وعام 2016، عقب مبايعة الإرهابي محمود البرعصي، أمير التنظيم، ومشاركتهم في المواجهات المسلحة التي دارت بمدينة بنغازي قبل انتقالهم للجنوب الليبي، بالإضافة لتشكيل خلية سرية في مدينة طرابلس بزعامة الإرهابي المقبوض عليه أحمد الخشمي الملقب بالعدناني وألقت قوة العمليات المشتركة القبض على كافة عناصر الخلية المكونة من سند الصويعي، أحمد علي الخشمي، طارق عبد السلام العبيدي وعبد الله إدريس العبيدي، والتي كانت متمركزة في العاصمة طرابلس.