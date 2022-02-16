مقتل وإصابة 18 شخصاً جراء انهيار مبنى سكني غربي طهران

لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 9 آخرون جراء انهيار مبنى سكني غربي العاصمة الإيرانية طهران وبحسب مصادرنا أن 18 شخصًااً بين قتيل وجريح جراء انهيار مبنى سكني وقع غربي العاصمة طهران وقال شاهين فتحي مدير جمعية الهلال الأحمر في طهران: إن "الانفجار سببه تسرب للغاز وقع في مبنى سكني مكون من 3 طوابق بمدينة رباط كريم جنوب غربي العاصمة" وأضاف: "الانفجار تسبب حتى الآن في مصرع 9 وإصابة 9 آخرين بجروح بعضهم في حالة خطرة بعدما تم استخراجهم من تحت الأنقاض" بدورها، توقعت وسائل إعلام إيرانية ارتفاع عدد القتلى بسبب عدم معرفة السلطات عدد الأشخاص الذين كانوا يتواجدون داخل المبنى السكني.