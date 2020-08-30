الرئيس عون يصرح اللبنانيون يستحقون بعد المعاناة دولة تكون فيها الكفاءة هي المعيار والقانون هو الضامن لحقوق الجميع بالتساوي والانتماء الأساس هو للوطن وليس لزعماء الطوائف