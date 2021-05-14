العدو الاسرائيلي الجبان يرتكب مجزرة جديدة وينتقم من الأطفال والنساء العّزل ويقصف منزلهم في مخيم الشاطئ وراح ضحيته 3 شهداء منهم طفلين وفتاة.إنتشال 5 أطفال شهـداء من تحت ركام منزل عائلة أبو حطب والبحث جاري عن آخرين.