الخرطوم تعلن تأييدها لمبدأ الصين الواحدة
آخر تحديث GMT03:11:17
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الخرطوم تعلن تأييدها لمبدأ الصين الواحدة

العرب اليوم -

العرب اليوم - الخرطوم تعلن تأييدها لمبدأ الصين الواحدة

الخرطوم تعلن تأييدها لمبدأ الصين الواحدة
الخرطوم - العرب اليوم

أكد وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، تأييد بلاده لمبدأ الصين الواحدة باعتبار تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين.وقال إن "السودان يؤيد جهود جمهورية الصين الشعبية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها"، مبينا أن "السودان يحتفظ منذ إنشاء التمثيل الدبلوماسي مع جمهورية الصين الشعبية، بعلاقات تعاون سياسي واقتصادي ودبلوماسي متميزة مع بكين، ويتبادل البلدان المنافع والمصالح المشتركة، كما يتبادلان الدعم والمساندة في المحافل الإقليمية والدولية".

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الخرطوم تعلن تأييدها لمبدأ الصين الواحدة الخرطوم تعلن تأييدها لمبدأ الصين الواحدة



أخبار ذات صلة

GMT 01:15 2022 الخميس ,04 آب / أغسطس

مكافحة الاتجار بالبشر في العراق
العرب اليوم - مكافحة الاتجار بالبشر في العراق

GMT 22:42 2022 الأربعاء ,03 آب / أغسطس

الكلاب الضالة تغزو مدينة أردنية
العرب اليوم - الكلاب الضالة تغزو مدينة أردنية

GMT 22:15 2022 الأربعاء ,03 آب / أغسطس

الإطار التنسيقي يفوض هادي العامري بالتفاوض مع الصدر
العرب اليوم - الإطار التنسيقي يفوض هادي العامري بالتفاوض مع الصدر

GMT 14:30 2022 الأربعاء ,03 آب / أغسطس

مجلس التعاون الخليجي يعلق على تمديد الهدنة في اليمن
العرب اليوم - مجلس التعاون الخليجي يعلق على تمديد الهدنة في اليمن

GMT 14:05 2022 الأربعاء ,03 آب / أغسطس

وسائل إعلام عبرية تؤكد بأن إسرائيل وافقت علي فتح ثاني أكبر مطار أمام الفلسطينيين
العرب اليوم - وسائل إعلام عبرية تؤكد بأن إسرائيل وافقت علي فتح ثاني أكبر مطار أمام الفلسطينيين

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 14:44 2022 الأحد ,24 تموز / يوليو

مي عمر تتألق في فساتين صيفية أنيقة
العرب اليوم - مي عمر تتألق في فساتين صيفية أنيقة

GMT 08:07 2022 الأحد ,31 تموز / يوليو

الشارقة وجهة ثقافية جذابة صديقة للعائلة
العرب اليوم - الشارقة وجهة ثقافية جذابة صديقة للعائلة

GMT 04:56 2022 الإثنين ,25 تموز / يوليو

أحدث تصاميم الديكور الداخلي للمنازل في 2022
العرب اليوم - أحدث تصاميم الديكور الداخلي للمنازل في 2022

GMT 12:44 2022 الإثنين ,01 آب / أغسطس

خالد المشري يفوز برئاسة مجلس الدولة الليبي للمرة الخامسة
العرب اليوم - خالد المشري يفوز برئاسة مجلس الدولة الليبي للمرة الخامسة

GMT 12:30 2022 الإثنين ,01 آب / أغسطس

النيابة المصرية تُصدر قرار نهائي حول الشبهة الجنائية بوفاة وائل الإبراشي
العرب اليوم - النيابة المصرية تُصدر قرار نهائي حول الشبهة الجنائية بوفاة وائل الإبراشي

GMT 09:32 2022 الأحد ,24 تموز / يوليو

رانيا يوسف تلفت الأنظار بإطلالة صيفية جريئة
العرب اليوم - رانيا يوسف تلفت الأنظار بإطلالة صيفية جريئة

GMT 12:39 2022 الخميس ,28 تموز / يوليو

ماليزيا الخيار الأمثل لقضاء أجازة شهر العسل
العرب اليوم - ماليزيا الخيار الأمثل لقضاء أجازة شهر العسل

GMT 10:00 2022 الجمعة ,22 تموز / يوليو

طرق معززة للإضاءة في المساحات الداخلية
العرب اليوم - طرق معززة للإضاءة في المساحات الداخلية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 20:31 2022 السبت ,23 تموز / يوليو

منظمة الصحة العالمية تُطلق أعلى مستوى من التأهب في محاولة لاحتواء تفشي جدري القردة
العرب اليوم - منظمة الصحة العالمية تُطلق أعلى مستوى من التأهب في محاولة لاحتواء تفشي جدري القردة

GMT 06:36 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها
العرب اليوم - المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها

GMT 14:41 2015 الأحد ,22 آذار/ مارس

تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل
العرب اليوم - تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل

GMT 13:50 2021 الجمعة ,07 أيار / مايو

الأسباب العامة للنزيف الداخلي
العرب اليوم - الأسباب العامة للنزيف الداخلي

GMT 08:43 2018 السبت ,05 أيار / مايو

ثلاثون بلاء كان يستعيذ منها النبي
العرب اليوم - ثلاثون بلاء كان يستعيذ منها النبي

GMT 21:54 2015 الأحد ,30 آب / أغسطس

نصائح للتخلص من صوت الكعب العالي
العرب اليوم - نصائح للتخلص من صوت الكعب العالي

GMT 00:09 2016 الإثنين ,20 حزيران / يونيو

فوائد عشبة القلب
العرب اليوم - فوائد عشبة القلب

GMT 22:51 2015 الجمعة ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

سفارة السعودية لدى تركيا تعلن أسماء مكاتب التأشيرة المعتمدة
العرب اليوم - سفارة السعودية لدى تركيا تعلن أسماء مكاتب التأشيرة المعتمدة

GMT 16:07 2018 الأحد ,28 كانون الثاني / يناير

وزارة العمل السعودية تبدأ جولات على منشآت المدن الصناعية
العرب اليوم - وزارة العمل السعودية تبدأ جولات على منشآت المدن الصناعية

GMT 11:34 2016 الثلاثاء ,05 تموز / يوليو

نور الكاديكي تعود لتصوير فيلم "صابر جوجل" بعد العيد
العرب اليوم - نور الكاديكي تعود لتصوير فيلم "صابر جوجل" بعد العيد

GMT 09:27 2015 السبت ,15 آب / أغسطس

أضخم كلب في العالم يظهر حنانًا غير مسبوق لصغاره الثمانية
العرب اليوم - أضخم كلب في العالم يظهر حنانًا غير مسبوق لصغاره الثمانية

GMT 15:33 2016 الأحد ,25 أيلول / سبتمبر

مواطن أردني يعترف بارتكاب جريمة قتل الكاتب ناهض حتر بسبب منشور له على الـ"فيسبوك"
العرب اليوم - مواطن أردني يعترف بارتكاب جريمة قتل الكاتب ناهض حتر بسبب منشور له على الـ"فيسبوك"

GMT 17:58 2017 الخميس ,20 تموز / يوليو

"ماسبيرو زمان" تبث حوارًا نادرًا لرشدي أباظة في ذكرى رحيله
العرب اليوم - "ماسبيرو زمان" تبث حوارًا نادرًا لرشدي أباظة في ذكرى رحيله

GMT 03:53 2021 الأحد ,16 أيار / مايو

أمازون تسعى لتوفير 10 آلاف فرصة عمل جديدة فى بريطانيا قبل نهاية 2021
العرب اليوم - أمازون تسعى لتوفير 10 آلاف فرصة عمل جديدة فى بريطانيا قبل نهاية 2021

GMT 06:27 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

ماكرون سيترأس يوم غد مؤتمرا لدعم الشعب اللبناني
العرب اليوم - ماكرون سيترأس يوم غد مؤتمرا لدعم الشعب اللبناني

GMT 02:46 2015 الجمعة ,25 كانون الأول / ديسمبر

حكاية غريبة للمصوَر بنتلي الملقَب بـ "رجل ندف الثلج"
العرب اليوم - حكاية غريبة للمصوَر بنتلي الملقَب بـ "رجل ندف الثلج"

GMT 05:51 2017 الثلاثاء ,09 أيار / مايو

بيشي فاليس تؤكد أن الشعر يحمل العطر بشكل أكثر فعالية من الجلد
العرب اليوم - بيشي فاليس تؤكد أن الشعر يحمل العطر بشكل أكثر فعالية من الجلد
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab