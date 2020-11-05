سكرتيرة ولاية بنسلفانيا تؤكد أن السباق محتدم وقد نحتاج وقتا قبل إعلان الفائز بالانتخابات
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سكرتيرة ولاية بنسلفانيا تؤكد أن السباق محتدم وقد نحتاج وقتا قبل إعلان الفائز بالانتخابات

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العرب اليوم - سكرتيرة ولاية بنسلفانيا تؤكد أن السباق محتدم وقد نحتاج وقتا قبل إعلان الفائز بالانتخابات

الانتخابات الرئاسية الأميركية
واشنطن _ العرب اليوم

سكرتيرة ولاية بنسلفانيا تؤكد أن السباق محتدم وقد نحتاج وقتا قبل إعلان الفائز بالانتخابات

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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سكرتيرة ولاية بنسلفانيا تؤكد أن السباق محتدم وقد نحتاج وقتا قبل إعلان الفائز بالانتخابات سكرتيرة ولاية بنسلفانيا تؤكد أن السباق محتدم وقد نحتاج وقتا قبل إعلان الفائز بالانتخابات



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