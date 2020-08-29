الكويت تسجّل 646 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت الكويت 646 إصابة و 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد , خلال الـ 24 ساعة الماضية وأفادت وزارة الصحة الكويتية أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 84224 حالة ,فيما بلغ مجموع حالات الوفيات 528 حالة وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 75993 حالة.