الولايات المتحدة تعلن إغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن

أكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، إغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن، متهمة قادة السلطة بعدم إجراء "مفاوضات مباشرة ومهمة مع إسرائيل".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت، في بيانٍ: "قادة منظمة التحرير الفلسطينية انتقدوا الخطة الأميركية للسلام حتى قبل الاطلاع عليها، ورفضوا التحدث مع الحكومة الأميركية بشأن جهودها من أجل السلام".

وأضافت "قررت الإدارة أن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيُغلق في الوقت الراهن".



