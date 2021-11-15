مفوضية الانتخابات الليبية تسحب خبرا عن رفضها ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة

سحبت مفوضية الانتخابات الليبية بياناً أصدرته، في وقت سابق اليوم، رفضت فيه ترشّح سيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الاثنين، إنّه "أمام ما تشهده المفوضية من زعزعة للاستقرار وإغلاق للمكاتب في الوقت الحالي بسبب ترشح المدعو سيف الإسلام القذافي، قررت المفوضية رفض ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة".