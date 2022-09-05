تطورات وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /05.09.2022/

تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

. بوريل يعترف بأن بعض مواطني الاتحاد الأوروبي تعبوا من العقوبات المفروضة على روسيا

خبير أمريكي بارز يكشف المخرج الوحيد للولايات المتحدة من الأزمة الأوكرانية

بوتين: واجب روسيا هو مساعدة دونباس وجميع محاولات التوصل لتسوية سلمية باءت بالفشل بسبب موقف كييف

أنقرة: إبحار 3 سفن حبوب من موانئ أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا 500 مليون يورو

الدفاع الروسية تنشر ملخصها اليومي عن نتائج العملية العسكرية في أوكرانيا

سلطات زابوروجيه: مهمة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة تنتهي في 6 سبتمبر

"لغة توفان".. سر اتصالات الجيش الروسي في أوكرانيا

الناتو يعزز جناحه الشرقي بوصول مزيد من الجنود الألمان إلى ليتوانيا

ألمانيا لن تزود أوكرانيا بالسلاح إلا بالتنسيق مع حلفائها

بيسكوف: رئيس وزراء هنغاريا لم يسلم أي رسالة لبوتين

روسيا تهدد بإجراءات انتقامية في حال تجميد الاتحاد الأوروبي اتفاقية تسهيل التأشيرات

رئيس بنك VTB الروسي حول أصول البنوك الروسية المحتجزة في الاتحاد الأوروبي: ببساطة سرقت

زاخاروفا: دعوة رينسالو لـ "التغييرات" في روسيا تمثل دعوة للعنف

هنغاريا: لا نعتزم استبدال موردي الوقود الروس لمحطة باكس - 1 بموردين جدد

بوريل: شتاء صعب ينتظرنا والأشهر الستة المقبلة حاسمة

طاقم تصوير يتعرض لإطلاق نار من القوات الأوكرانية في زابوروجيه (فيديو)

فنلندا تلتحق بالسويد وألمانيا بضخ المليارات لتحقيق الاستقرار داخل سوق الطاقة

"واشنطن بوست": مقترح مجموعة السبع لتقييد أسعار النفط الروسي خطير للغاية

الكرملين: الأزمة مع أوروبا ستنتهي بانفراج عبر المفاوضات لكن ليس قريبا

قديروف يعلن عن هجوم واسع النطاق لقوات "أخمات" الخاصة في جمهورية دونيتسك

شولتس: ألمانيا خططت منذ فترة طويلة للتخلي عن الغاز الروسي

السلطات الأوكرانية تمنع المجندات من مغادرة البلاد

انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة بمقاطعة زابوروجيه

الدفاع الروسية: نظام كييف ورعاته الغربيون خططوا للسيطرة على محطة زابوروجيه بحضور بعثة الوكالة الذرية

ردا على شولتس.. الكرملين: شركة "غازبروم" مورد موثوق للطاقة

مدفيديف يعبر عن غضبه من كلمات شولتس حول عدم موثوقية إمدادات الغاز من روسيا

رئيس الحكومة الأوكرانية في ألمانيا

12 سفينة تغادر الموانئ الأوكرانية ضمن صفقة الغذاء

الكرملين: موسكو مستعدة لإجراء مفاوضات مع كييف حول كيفية تلبية شروط روسيا

الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 150 جنديا أوكرانيا وتدمير عشرات الآليات في مقاطعة نيكولاييف

سالفيني يطالب الاتحاد الأوروبي بتعويض تكاليف العقوبات المفروضة على روسيا