مقتل شخصين جرفتهما فيضانات عارمة في تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية يوم الجمعة مقتل امرأة وطفلة جرفتهما مياه الفيضانات شرق البلاد إثر تواصل هطول الأمطار منذ يومين.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، إن سيارة على متنها رجلان وامرأة (52 عاما) وطفلة 3 سنوات، توغلت مساء الخميس في "وادي مسعود" في منطقة النفيضة التابعة لولاية سوسة (شرق)، مما أدى إلى مقتل الاثنتين، مؤكدا أنه قد تم إنقاذ الرجلين.