الرئيس عون يؤكد حركة 17 تشرين كانت ممتازة لو أكملت بعقلانية معينة واذا لم يأت الشعب بالإصلاح فانه لا يدوم واتفاق مار مخايل لم يكبّلني ابدا وكان نوعا من مصالحة دعونا الجميع اليها

الرئيس عون يؤكد حركة 17 تشرين كانت ممتازة لو أكملت بعقلانية معينة واذا لم يأت الشعب اللبناني بالإصلاح فانه لا يدوم واتفاق مار مخايل لم يكبّلني ابدا وكان نوعا من مصالحة دعونا الجميع اليها