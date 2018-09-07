الجيش اليمني يسيطر على عدد من المناطق بمديرية الدريهمي

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للجيش الحكومي اليوم الجمعة، استعادة السيطرة على عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في مديرية الدريمهي بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

ونقل موقع الجيش “سبتمر نت” عن مصادر ميدانية قولها، إن “قوات الجيش الوطني تمكنت من التقدم بشكل كبير ما أدي إلى مقتل وأسر العشرات من ميليشيات الحوثي بعد ان أطلقت اليوم الشرعية عملية عسكرية لتحرير محافظة الحديدة”.