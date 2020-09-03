لفصائل الفلسطينية تتفق على تشكيل لجنة لقيادة المقاومة الشعبية ستكون عنوان المرحلة

اتفقت الفصائل الفلسطينية في بيانها الختامي اليوم الخميس على تشكيل لجنة لإنهاء الانقسام خلال 5 أسابيع البيان الختامي لاجتماع الرئيس الفلسطيني بالفصائل: الشعب الفلسطيني يؤكد رفضه كل المشاريع التي تهدف إلى تصفية قضيتنا الوطنية القيادة الفلسطينية تدعو شعبنا وأحرار العالم للتصدي بكل قوة لمخططات تصفية القضية الفلسطينية من حق الفلسطينيين ممارسة كافة الأساليب النضالية المشروعة يتوجب علينا الإسراع في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.