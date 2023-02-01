القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 10 قذائف من عيار 155 ملم

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قصفت مناطق في دونيتسك؛ وأطلقت 10 قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف الناتو.

موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي في بيان على "تلغرام": "تم تسجيل القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 00:10 - في اتجاه "تونبنكو - مدينة دونيتسك (حي كيفسكي وكويبيشيفسكي)؛ أطلقت أربع قذائف من عيار 155 ملم، و في الساعة 00.17 (يتزامن مع توقيت موسكو) تم قصف بست قذائف من عيار 155 ملم منطقة جاليتسينوفكا - مدينة دونيتسك (كيروف)".ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

كذلك تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".