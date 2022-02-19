ماكرون يؤكد لـ رئيسي التوصل إلى حل يحترم مصالح كل الأطراف ويجنب أزمة نووية خطيرة أمر ممكن

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أنه من الممكن التوصل إلى حل يحترم مصالح كل الأطراف ويتجنب أزمة نووية خطيرة.