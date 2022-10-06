وفد من حماس يزور سوريا لإحياء العلاقات مع دمشق

قال مصدران مطلعان في حديث إن وفدا من حماس الفلسطينية سيزور سوريا هذا الشهر، في خطوة تسعى فيها الحركة لإحياء العلاقات مع دمشق. وقال مسؤول بارز في حماس لوكالة "رويترز" إن الزيارة ستتم بعد أن يختتم وفد حماس زيارة في العاشر من أكتوبر إلى الجزائر لبحث المصالحة مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأكد مسؤول فلسطيني مطلع، التفاصيل المتعلقة بزيارة سوريا، لكن مصدرا فلسطينيا في سوريا نفى أن تكون هناك زيارة مخططة، بينما أحجم مسؤولون من حماس في قطاع غزة عن التعليق. ولم يصدر تعليق بعد من الحكومة السورية. وكان مسؤولان من حماس قد صرحا لـ"رويترز" في شهر يونيو بأن الحركة قررت إعادة العلاقات مع سوريا. ومن شأن تطبيع العلاقات مع دمشق أن يساعد في عودة حماس لما يسمى "محور المقاومة" ضد إسرائيل الذي يضم أيضا إيران وحزب الله اللبناني.