مقتل 3 أشخاص إثر تحطم مروحية فى كوستروما الروسية

فتحت لجنة التحقيق فى روسيا قضية جنائية بشأن حادث تحطم مروحية فى مقاطعة كوستروما وسط روسيا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، فإن مجموعة تحقيق تنفيذية وفرق البحث الجنائي، تعمل فى موقع التحطم لتحديد ظروف تحطم الطائرة، وهوية الضحايا، وكذلك الأسباب والظروف التى ساهمت فى وقوع الحادث.