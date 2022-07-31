تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /31.07.2022/

تتواصل العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

حاكم سيفاستوبول: تعرض مقر أسطول البحر الأسود الروسي لهجوم بطائرة مسيرة وإصابة 5 أشخاص

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القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بقذائف "الناتو"

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تداعيات وأصداء العملية الروسية

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