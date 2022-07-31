تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 31072022
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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /31.07.2022/

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العرب اليوم - تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /31.07.2022/

تطورات العملية العسكرية الروسية
موسكو - العرب اليوم

 تتواصل العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

    حاكم سيفاستوبول: تعرض مقر أسطول البحر الأسود الروسي لهجوم بطائرة مسيرة وإصابة 5 أشخاص
    الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت تشكيل "كراكن" المتطرف في خاركوف وتمت تصفية 350 متطرفا
    الجيش الروسي يسلم 20 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان خاركوف (فيديو)
    أول صور لآثار الهجوم على مقر أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول
    القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بقذائف "الناتو"

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تداعيات وأصداء العملية الروسية

    عقيدة البحرية الروسية الجديدة في خمس نقاط
    إعلام: مقتل أحد أغنياء قائمة فوربس وممول الكتائب المتطرفة الأوكرانية
    وزارة الدفاع التركية: الباخرة الأولى جاهزة لشحن الحبوب الأوكرانية
    بوتين يقر العقيدة البحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري الروسي
    بوتين: بحريتنا سترد بسرعة خاطفة على كل من يقرر التعدي على حرية روسيا
    عقيد أمريكي يكشف ما الذي قد يكون "نهاية" لأوكرانيا
    رئيس وزراء ساكسونيا: على الحكومة الألمانية أن تقبل بهذه "الحقيقة المرة"
    متوسط ​​سعر الغاز في بورصة أوروبا ارتفع في يوليو بنحو 50 في المائة
    موسكو: محاولات كييف لاتهام روسيا بهجوم مركز احتجاز الأسرى عقيمة وغير مجدية
    شويغو: أسطولنا البحري يضمن حماية أمن البلاد على أكمل وجه

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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 31072022 تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 31072022



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