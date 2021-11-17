محادثات أميركية خليجية تدين مجموعة من السياسات الإيرانية العدوانية الخطيرة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء، تسمية الدبلوماسي ستيفن فاغن النائب السابق لرئيس بعثة الولايات المتحدة في العراق، لمنصب سفير فوق العادة إلى اليمن.

وعمل فاغن في أربيل سابقاً، كما شغل منصب مدير مكتب الشؤون الإيرانية بقسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية.