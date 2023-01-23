الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين في شمال الضفة ويقتحم منطقة الظهر بالخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، 4 مواطنين من محافظات طوباس ونابلس، وجنين، عند حاجز عسكري، غرب محافظة "نابلس" بشمال الضفة.

وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، في بلدة "بيت أمر"، شمال محافظة "الخليل" بجنوب الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة "الظهر" في البلدة، وفتشت عدة منازل فيها؛ ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، وتم علاجهم ميدانيًا