تظاهرة غاضبة جديدة بالديوانية ترفض الاعتداء على المتظاهرين



نظم المئات من أبناء قضاء الحمزة الشرقي جنوبي محافظة الديوانية، تظاهرة غاضبة ترفض الاعتداء على المتظاهرين في ساحة التحرير والديوانية وباقي المحافظات.

وقال أحد المشاركين في التظاهرة أمير الجبوري للمربد إن هذه التظاهرات تعرضت إلى الضرب والقمع واعتقالات العديد من المشاركين فيها يصل عددهم إلى ٣٠ شاب من قبل الأجهزة الأمنية وايداعهم في مراكز الاحتجاز.

وشهدت التظاهرة قطع الطريق بين قضاء الحمزة الشرقي والمحافظات الجنوبية وحرق إطارات السيارات.

يشار الى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق قد كشفت اليوم عن اعتقال 41 متظاهراً في البصرة وواسط ، فيما دعت قوات الأمن إلى عدم استخدام العنف المفرط.