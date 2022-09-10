تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /10.09.2022/

تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

الدفاع الروسية: تدمير مواقع ومراكز قيادة أوكرانية في خاركوف ودونيتسك وتصفية 300 عنصر

سلطات دونيتسك تعلن القضاء على مجموعتين تخريبيتين خططتا لهجمات إرهابية

عدد القتلى بقصف سوق في دونيتسك يرتفع إلى ثلاثة مدنيين

تركيا تعلن مغادرة 5 سفن جديدة محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا

مقتل مدني بقصف أوكراني لسوق شعبية قرب محطة السكك الحديدية في دونيتسك

بلومبرغ: أوكرانيا طلبت من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي 1.5 مليار دولار لشراء الغاز

بوتين يكشف تفاصيل جغرافية صادرات الحبوب الأوكرانية

عميل أوكراني: جيش أوكرانيا يستهدف عمدا المباني السكنية خلال قصف مقاطعة زابوروجيه

مقتل 8 مدنيين في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك اليوم الماضي

سلطات زابوروجيه: أوكرانيا أوقفت استجرار الكهرباء من المحطة الكهروذرية

سلطات مقاطعة خاركوف تحث السكان على مغادرة منطقة القتال

وزير تشيكي لا يستبعد خروج هنغاريا من الاتحاد الأوروبي بسبب روسيا