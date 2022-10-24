تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \24.10.2022\

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

ألمانيا تمنح أوكرانيا 3 أنظمة Iris-T للدفاع الجوي

لافروف معلقا على إعداد أوكرانيا "قنبلة قذرة": نعتزم إثارة هذا الموضوع في الأمم المتحدة

وزارة الدفاع الروسية تكشف المعلومات المتوفرة لديها حول تخطيط كييف لتفجير "قنبلة قذرة"

بيسكوف: الغرب سرق العديد من الأصول والممتلكات الروسية

بيسكوف يعلق على الوضع بشأن التحذير من استفزازات كييف

مراسل حربي روسي أصيب في دونيتسك يروي قصة نجاته

شركة الطاقة النووية الروسية "روس إنيرغو آتوم" تتحدث عن عواقب تفجير "القنبلة القذرة"

بيسكوف يكشف سبب انخفاض عدد الاتصالات بين بوتين وماكرون وشولتس

لافروف: روسيا عازمة على تعزيز التعاون مع العالم الإسلامي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترسل خبراء إلى كييف عقب بيان روسيا حول "القنبلة القذرة"

الدفاع الروسية تعلن صد الهجمات الأوكرانية على مختلف المحاور وتصفية 150 جنديا للعدو

مسؤول: القوات الأوكرانية تستعد لهجوم على محور زابوروجيه

مسؤول: إطلاق 19 صاروخا أوكرانيا على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية

كييف قد تستورد الكهرباء من أوروبا في موسم التدفئة الحالي

بسبب جواز سفرها الروسي.. برنامج "The Voice" يمنع فنلندية من المشاركة

ريابكوف: موسكو تبحث معايير "منطقة واقية" حول محطة زابوروجيه النووية

ناريشكين: قناعة الولايات المتحدة الأمريكية بالقدرة على مواجهة روسيا أمر خطير

وزير الدفاع الأوكراني يجري محادثات مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وتركيا

"الاتحاد الروسي": الغرب اتخذ موقفا مسبقا من "القنبلة القذرة" الأوكرانية وموسكو تسعى لإحباط الاستفزاز

التعبئة العامة في أوكرانيا مستمرة لمن هم دون الـ 60 عاما

كييف: عمل "ستارلينك" في أوكرانيا سيستمر

متى سيهدأ العالم؟.. تنبؤات جيرينوفسكي: 5 دول ستؤمن استقراره لكن الطريق مليئة بالدماء

الأمن الروسي يحبط عملية إرهابية أعدها أنصار "داعش" في بياتيغورسك

خيرسون تدشن "تشكيلات الدفاع الإقليمي"

جمهورية دونيتسك: إصابة 5 مدنيين جراء قصف أوكراني خلال اليوم الماضي

احتجاز مجموعة من المخربين الأوكرانيين في منطقة خيرسون

المنعطف الخطير.. القنبلة "القذرة" ما هي؟

فولودين: بايدن ورؤساء بلدان الاتحاد الأوروبي رعاة للإرهاب النووي

سياسي تركي: تجارتنا مع روسيا بالعملات الوطنية جارية على قدم وساق

صحيفة: ألمانيا قررت أن "تتجمد بشكل نموذجي"

أردوغان: نعمل مع بوتين على تجاوز أزمة الغذاء في إفريقيا

واشنطن ولندن وباريس ترفض التحذير الروسي من استعداد كييف لاستخدام "قنبلة قذرة"

وصول أول قافلة للمدرعات الفرنسية إلى رومانيا

خطط إنقاذ أوكرانيا تختلط على شولتس!

سيغولين رويال: واشنطن المستفيد الأول من الحرب في أوكرانيا (فيديو)

موسكو: نرفض أي حديث عن منطقة منزوعة السلاح في منطقة محيط محطة زابوروجيه

سيغولين رويال: أورسولا فون دير لاين أصبحت اليوم متحدثة باسم الناتو (فيديو)

كوليبا يبحث مع بلينكن "القنبلة القذرة"

زيلينسكي يطالب الغرب بردّ قاس على روسيا ودعم أكبر له

زيلينسكي يدعو البلديات والمواطنين للتقنين في استهلاك الكهرباء

زعيم حزب فرنسي: بايدن وفريقه مستعدون لتفجير الوضع في أوكرانيا للفوز بالانتخابات النصفية

أوستن يبلغ شويغو بأهمية استمرار الاتصالات

الدفاع التركية: أكار يؤكد لشويغو مواصلة أنقرة مساعيها لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا

صندوق النقد الدولي يشكك بفعالية تحديد سقف أسعار النفط الروسي

الدفاع الفرنسية: باريس مستعدة للمساهمة في حل سلمي للأزمة في أوكرانيا

قنبلة تهدد الاقتصاد.. أوربان يتهم الاتحاد الأوروبي باستهداف هنغاريا عبر عقوباته ضد روسيا

مينسك: أوكرانيا لا تمتلك قرارها ولا يحق لها التدخل في شؤون الآخرين

كوليبا: كييف لا تنوي امتلاك أو شراء "قنبلة قذرة"

ماكرون: السلام ممكن في أوكرانيا (فيديو)

وزير الدفاع البريطاني: لندن مستعدة لمساعدة موسكو وكييف في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

"الدوما": زيلينسكي يدفع محرّكي الدمى الغربيين إلى حرب عالمية ثالثة بدعوته لضرب الكرملين

وزير الدفاع الروسي ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا

فوتشيتش: نشر واشنطن لـ"النسور الصارخة" على حدود أوكرانيا سيؤدي لصدام مباشر مع روسيا

مصدر في البنتاغون: ليس لدى واشنطن المزيد من راجمات "هيمارس" لتقديمها لكييف

وسائل إعلام تكشف التباين بين آراء بايدن وكيسنجر حول العلاقات مع روسيا والأزمة الأوكرانية

شويغو يحذر نظراءه الفرنسي والتركي والبريطاني من استخدام كييف المحتمل لـ"قنبلة قذرة"

البطريرك كيريل: روسيا "شوكة في عين" كثيرين ولم تدخل في الصراع بأوكرانيا بإرادتها

قتيل وثلاثة جرحى حصيلة تفجير إرهابي في خيرسون

ساركوزي يشكك في شرعية قرارات المفوضية الأوروبية بشأن أوكرانيا ويدعو للحوار مع روسيا