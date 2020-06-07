إجمالي وفيات كورونا في العالم يتجاوز 400 ألف

أظهر إحصاء لرويترز أن إجمالي الوفيات عالميا بسبب فيروس كورونا المستجد تجاوز 400 ألف اليوم مع ارتفاع حالات الإصابة في البرازيل والهند. وأظهر الإحصاء أن عدد الوفيات المتصلة بفيروس كورونا المستجد / كوفيد-19/ خلال خمسة أشهر فقط يعادل الآن عدد الذين يموتون سنويا من الملاريا أحد أكثر الأمراض المعدية الفتاكة بالعالم. ويقترب عدد الإصابات عالميا من سبعة ملايين إصابة، يوجد نحو مليونين منها أو 30 بالمائة في الولايات المتحدة. ويوجد ثاني أكبر تمركز للتفشي في أمريكا اللاتينية بنسبة تزيد عن 15 بالمائة من الحالات. وسجلت أول حالة وفاة بكوفيد-19 في العاشر من يناير في ووهان بالصين لكن في مطلع أبريل تجاوز عدد الوفيات 100 ألف وخلال 24 يوما ارتفع عدد الوفيات من 300 ألف إلى 400 ألف.