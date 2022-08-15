مقاتلة يونانية اعترضت طائرة مدنية لبنانية للاشتباه بأنها مختطفة

أفاد موقع "بنتابوستاغما" بأن طائرة مقاتلة يونانية من طراز إف - 16 اعترضت طائرة ركاب لبنانية من طراز إيرباص تقل 145 راكبا، للاشتباه في أنها مختطفة. وأشار الموقع إلى أن هذه الحادثة وقعت في 10 أغسطس الحالي، إلا أنه لم يتم الكشف عنها إلا بعد 5 أيام. وأضاف أن الطائرة تابعة لأسطول "طيران الشرق الأوسط" كانت متجهة من العاصمة الإسبانية مدريد إلى بيروت. وأشار إلى أن الطيار اللبناني نجل رئيس شركة "طيران الشرق الأوسط" ربما لم يستخدم التردد الصحيح للتواصل مع منطقة معلومات الطيران في أثينا، وبعد عدم رده تحركت المقاتلة اليونانية.