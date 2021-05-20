أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة اليوم الجمعة 21 مايو أيار 2021
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أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة اليوم الجمعة 21 مايو / أيار 2021

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العرب اليوم - أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة اليوم الجمعة 21 مايو / أيار 2021

خبر عاجل
القدس المحتلة - العرب اليوم

- أبو عبيدة: قيادة الاحتلال أمام إختبار حقيقي وقرار الضربة الصاروخية على الطاولة حتى 2 فجراً
- الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة: وافقنا على الاقتراح المصري بوقف إطلاق النار المتبادل والمتزامن عند الـ2 فجراً .. ملتزمون به ما التزم العدو .. وسنرد على أي خرق
- بايدن: أكدت لنتنياهو  دعمي الكامل لتجديد نظام "القبة الحديدية" في إسرائيل
- سرايا القدس تقصف غلاف غزة بعدة رشقات صاروخية رداً على الاستهدافات الأخيرة للعدو.
وكالة شهاب:
#عاجل مراسل شهاب: طائرات الاحتلال تشن غارة على هدف شرق خانيونس
نشطاء يدعون في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل على الساعة الثانية للخروج للشوارع وإعتلاء الأسطح مهللين مكبرين بما حققته الـمـ.قاومة في قطاع غزة
- سرايا القدس تعلن قصف مواقع ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية رداً على العدوان.
- الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة: نؤكد أننا خلف قيادتنا، وملتزمون بقرار وقف إطلاق النار الذي تم إعلانه ويبدأ سريانه بعد الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة، مع تشديدنا الحازم على الرد على أي خرق صهيوني قبل أي دقيقة من الساعة المعلنة لوقف إطلاق النار، وستبقى أيادي مقاتلينا على الزناد، والكلمة الأخيرة ستكون دوماً للمقاومة في الميدان على قاعدة "وإن عدتم عدنا".
- الناطق باسم كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: نصرنا تحقق بفعل ضرباتنا الموجهة نحو جنود العدو وقادته.
وأضاف: "نحذر قادة العدو وجيشه من ارتكاب أي حماقات بحق شعبنا ونؤكد أننا جاهزون للرد بكل قوة"
- المسيرات المتواصلة في الخليل احتفالا بما حققته المـ.ـقاومة
#فلسطين_تنتصر
- مسيرة في مخيم عين الحلوة في #لبنان احتفالا بنصر المـ.ـقاومة
#فلسطين_تنتصر
- مسيرة في مخيم نهر البارد في #لبنان احتفالا بنصر المـ.ـقاومة
#فلسطين_تنتصر

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أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة اليوم الجمعة 21 مايو أيار 2021 أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة اليوم الجمعة 21 مايو أيار 2021



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