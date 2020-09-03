النظام التركي يحجب قناة معارضة

أصدر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، قرارًا بفرض حظر على بث محطة TELE1 التلفزيونية المعارضة لمدة خمسة أيام، بدءا من منتصف ليل أمس الأربعاء ووفقًا لصحيفة "أحوال" التركية، سيظل بث TELE 1 محجوبًا وغير متصل بالإنترنت حتى منتصف ليل 7 سبتمبر وأظهر تسجيل للقناة، المذيع أوزالكوش وأربعة ضيوف يلوحون بالوداع وقت حظر الشاشة وتلاشيها، وقال أوزالكوش: "نحن في الظلام، لكن لن يتم إسكاتنا".