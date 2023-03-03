إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل واعتقال أحدهم

أعلنت مصادر فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أن شابا وفتاة أصيبا برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم "العروب" شمال مدينة الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام صوب ساكنيه. وأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق.

وفي المحافظة ذاتها، اعتقلت قوات الاحتلال شابا على مدخل مخيم "الفوار" بعد إطلاق الرصاص عليه.