إصابات إثر انفجار في محطة وقود بإيرلندا

أصيب عددا من الأشخاص جراء انفجار في محطة للوقود بمقاطعة دونيجال في إيرلندا،".وقال السياسي المحلي من المقاطعة جون أودونيل، في مقابلة تلفزيونية عن إصابات وصفها بأنها "خطرة" حسب الوكالة.وأشار أودونيل إلى أن الانفجار تسبب في إصابة سكان قرية كريسلوج الصغيرة بالصدمة، وأعرب عن أمله بأن لا يكون هناك قتلى جراء الانفجار.وأشارت الشبكة إلى أن الانفجار الذي قيل إنه بسبب الغاز، تسبب في فوضى عارمة وألحق أضرارا بالمباني والسيارات في المنطقة، دون أن ترد معلومات عن عدد الإصابات، أو سبب الانفجار.