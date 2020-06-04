مصر تدين التفجير الإرهابي بأفغانستان

أدانت مصر التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت الخارجية في بيان اليوم رفض مصر التام لمثل هذه الأعمال الإرهابية ووقوفها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة، حكومة وشعبًا، في سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، معربة عن خالص التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.