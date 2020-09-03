البيت الأبيض يمتنع عن اتهام روسيا بتسميم المدون والناشط نافالني

امتنع البيت الأبيض عن اتهام موسكو بالتورط في حادث التسميم المزعوم للمدون والناشط الروسي أليكسي نافالني وتهربت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، عن الإجابة عن السؤال ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تشاطر المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن موقفه، الذي تحدث عن ضلوع السلطات الروسية في ذلك واكتفت المتحدثة باسم البيت الأبيض بالقول إن الإدارة الأمريكية "قلقة للغاية" إزاء المعلومات التي قدمتها ألمانيا أمس الأربعاء، مضيفة أن "تسميم أليكسي نافالني يستحق التنديد"