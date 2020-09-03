البيت الأبيض يعلق على اتهام موسكو بالتورط في واقعة تسميم نافالني

رفضت كايلي ماكيناني المتحدثة باسم البيت الأبيض الإجابة عن سؤال إذا ما كانت الإدارة الأمريكية تتفق مع المرشح الديموقراطي جو بايدن في اتهامه لموسكو بالتورط في حادث تسميم المعارض الروسي نافالني واكتفت ماكيناني بالتعبير عن قلق الإدارة الأمريكية إزاء المعلومات التي قدمتها ألمانيا أمس الأربعاء، قائلة إن "تسميم أليكسي نافالني يستحق التنديد"، وفقًا لوكالة تاس الروسي ووجهت ماكيناني الاتهام لروسيا بأنها استخدمت مواد سامة في حوادث سابقة، مؤكدة على أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها "لمحاسبة المسؤولين عن ذلك والحد من قدراتهم على ممارسة هذا النشاط الخبيث".