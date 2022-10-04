تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \04.10.2022\

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

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شويغو: عدد الملتحقين بالقوات المسلحة الروسية بموجب قرار التعبئة الجزئية تجاوز مئتي ألف

الكرملين يعلق على إغلاق كييف باب التفاوض مع موسكو

الرئيس الأوكراني يوقع مرسوما بشأن "رفض أي مفاوضات مع بوتين"

صربيا تذكّر أوكرانيا بقصف "الناتو" لبلغراد ردا على انتقاداتها

مارين لوبان: العقوبات الأوروبية لم تؤثر على روسيا لكنها تعاقب الفرنسيين الذين ينتظرهم شتاء صعب

لافروف: معظم الدول تتفهم صحة الموقف الروسي وتهديد الغرب لموسكو يعاكس حركة التاريخ

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لافروف: المسؤولون الأوكرانيون يدعون صراحة إلى قتل الشعب الروسي

مجلس الاتحاد الروسي يصدق على انضمام 4 مناطق جديدة إلى روسيا

مستشار سابق في البنتاغون: للولايات المتحدة مصلحة في ما تعرضت له أنابيب السيل الشمالي

قديروف متهكما: تفوقت على الرئيس بشار الأسد وزعيم كوريا الشمالية!

صحيفة ألمانية: الاستخبارات الأمركية تتجسس على مواقع الجيش الروسي لصالح أوكرانيا

زيلينسكي وماسك.. "حرب تغريدات" حول الصراع في أوكرانيا

طائرات "أورلان-10" المسيرة تنفذ مهاما قتالية في أوكرانيا

مفتي لوغانسك: الدونباس لن يعود أبدا إلى أوكرانيا بسبب سياستها العدوانية

رئيس دونيتسك يمنح قديروف وسام بطل جمهورية دونيتسك الشعبية

سيناتور سابق: "صقور" أمريكا و"أولاد دافوس" يؤججون الحرب في أوكرانيا من المنطقة الرمادية

صحيفة إيطالية عن أزمة الطاقة: "حانت ساعة الحساب! "

نيويورك تايمز: انفجارات "السيل الشمالي" تهدد بكسر العزم الأوروبي على مساعدة أوكرانيا

صحيفة: اليابان تخطط لطرد دبلوماسي روسي ردا بالمثل على طرد قنصلها

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بريطانيا: سنواصل مساعدة أوكرانيا حتى "انتصارها"

روسيا تفرض عقوبات اقتصادية على شركة الغاز الألمانية "كاتارينا"

وسائل إعلام: شركة "إيني" الإيطالية تلقت بلاغا من "غازبروم" بشأن عجزها توريد الغاز الثلاثاء

وسائل إعلام: 4 أنظمة إضافية من نوع HIMARS ضمن مساعدات واشنطن لأوكرانيا

في بيان لمجلس حقوق الإنسان..11 دولة تدين التمييز ضد الروس والناطقين باللغة الروسية

رئيسة وزراء فرنسا: روسيا كانت وستبقى قوة عظمى لا يمكن تجاهلها

مقترحا حلا للأزمة الأوكرانية.. ماسك يؤكد: من غير المرجح أن يكون النصر لأوكرانيا بحرب شاملة مع روسيا

رئيس بلغاريا يعارض قبول أوكرانيا في "الناتو" بشكل سريع

تراجع أسهم تسلا أكثر من 8% بعد تغريدة ماسك بشأن استفتاءات الانضمام لروسيا

مدفيديف يقارن بين حادث "السيل الشمالي" وتفجير واشنطن لأنابيب النفط في نيكاراغوا

القوات الأوكرانية تستهدف وسط دونيتسك براجمات "هيمارس" الأمريكية

"البقية تأتي وليس هناك شيء بين السطور.." لافروف يعقب مازحا على انضمام أربع مناطق إلى روسيا

بيسكوف: روسيا ستواصل التشاور مع سكان منطقتي خيرسون وزاباروجيه بشأن الحدود

الخارجية القطرية تصدر بيانا بخصوص اتفاقيات انضمام 4 مناطق لروسيا رسميا

وزيرة الخارجية الألمانية: نأخذ تصريحات بوتين بشأن حماية روسيا بكافة الوسائل على محمل الجد

سفير روسيا: تصريحات الاتحاد الأوروبي بشأن الاستفتاءات لن تغير أي شيء

الخارجية الإيرانية تعلق على استفتاءات الإنضمام الأخيرة في روسيا

الخارجية الروسية: مطالب السلطات البولندية استفزاز واضح وحالة غير مسبوقة

دول أوروبية تستدعي سفراء روسيا

مجموعة من القوات المسلحة الأوكرانية تحاول اقتحام لوغانسك

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"وقاحتهم لا حدود لها".. سفير روسيا في بولندا يكشف عن عرض قدمته له وارسو لدى استدعائها له