تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 28072022
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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /28.07.2022/

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العرب اليوم - تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /28.07.2022/

العملية العسكرية الروسية
موسكو - العرب اليوم

 تتواصل العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

    الدفاع الروسية تنشر لقطات إطلاق صواريخ "غراد" أثناء العمليات القتالية
    إجلاء محارب قديم من منطقة العمليات القتالية في مقاطعة خاركوف
    القوات الأوكرانية تطلق النار على جنودها المنسحبين
    "تاس": أكثر من 2.9 مليون لاجئ وصلوا إلى روسيا من أراضي أوكرانيا ودونباس
    طائرة أوكرانية من دون طيار تقصف بلدة بمدينة إنرغودار يسكنها عاملون بمحطة الطاقة النووية
    الدفاع الروسية: تدمير 6 مستودعات أوكرانية للذخيرة ومنصة إطلاق لصواريخ "إس-300"
    قائد أسطول البحر الأسود: نسيطر على آزوف بالكامل
    قوات لوغانسك تقضي على 45 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة
    4 قتلى مع تواصل القصف الأوكراني لمناطق مدنية في جمهورية دونيتسك
    الأمن الروسي يعتقل عميلا قام بتوجيه نيران القوات الأوكرانية نحو أهداف روسية
    قوات أوكرانيا استخدمت أسلحة محظورة خلال الهجمات على دونيتسك
    انقطاع المياه عن دونيتسك وياسينوفاتايا وماكيفكا جراء القصف الأوكراني
    الدفاع الروسية تطلق خط العبارات "يسك ماريوبول"
    رئيس دونيتسك: حان وقت تحرير كييف وأوديسا وخاركوف والمدن الكبيرة

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تداعيات وأصداء العملية العسكرية

    مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو إلى إدراج روسيا في قائمة الدول الراعية للإرهاب
    السفير الأوكراني يعلق على هتافات قوية مؤيدة لبوتين هزت ملعب فنربخشة التركي
    الكرملين يعلق على بيانات أمريكية عن خسائر القوات الروسية في أوكرانيا
    صحيفة: اتهامات أوروبية لألمانيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بشأن توريد الأسلحة
    أزمات مفتعلة وأموال وهمية.. لافروف يوضح للأصدقاء الأفارقة حقيقة الغرب
    بالفيديو.. هتاف "بوتين بوتين" يشعل تصفيات دوري أبطال أوروبا
    نائبة جمهورية تهاجم زيلينسكي وزوجته: يعتقدون أننا حمقى
    زاخاروفا لزيلينسكي: لا مانع إذن من إطلاق "روسيا" على جزء من أوكرانيا
    سيناتور روسي: البرلمان قد يبحث في الخريف دمج مناطق جديدة في روسيا
    "زيلينسكي تحت إيلينا".. الرئيس الأوكراني يشرف على جلسة تصوير مع زوجته بين كواليس الحرب وموسكو تعلق
    جمهورية الجبل الأسود تبدأ في تجميد عقارات المواطنين الروس
    خبراء صينيون:واشنطن هي المسؤولة عن انسحاب روسيا من برنامج محطة الفضاء الدولية
     تلغراف: مشاكل الكهرباء في بريطانيا قد تبدأ هذا الشتاء
    بولندا تسد "فجوة" الأسلحة التي نقلتها إلى أوكرانيا بصفقة أسلحة غير مسبوقة مع كوريا الجنوبية
    وكالة: مصر ألغت صفقات شراء للقمح الأوكراني
    ستيفن سيغال يؤكد أنه لن يتخلى عن الجنسية الروسية أبدا
    نائب روسي: الأوكرانيون يقاتلون دفاعا عن أراضي الشركات الأمريكية
    قديروف يصف الولايات المتحدة بأنها "أم العدوانية والإرهاب الدولي"
    الولايات المتحدة تنقل مقاتلات "إف 22" من ألاسكا إلى بولندا
    الخارجية الروسية: لم نتلق طلبات اتصال بلافروف من وزارة الخارجية الأمريكية
    بلينكن: إدراج روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب لن يكون له تأثير فعلي
    مدفيديف يعرض بالصور كيف يتوقع المحللون الغربيون انهيار أوكرانيا
    بلينكن يعلن أنه بصدد إجراء محادثات مع لافروف في الأيام المقبلة لأول مرة منذ العملية العسكرية الروسية
    الأمم المتحدة: مركز التنسيق في اسطنبول سيساهم في المرور الآمن للسفن عبر البحر الأسود
    شُبهوا بـ"هتلر وإيفا براون".. جلسة تصوير زيلينسكي وزوجته تُغضب الأمريكيين
    دونيتسك تعلن أن استفتاء الانضمام إلى روسيا قد يجري منتصف سبتمبر
    الخارجية الروسية: ألمانيا والاتحاد الأوروبي دمروا التعاون في مجال الطاقة مع روسيا
    الخارجية الروسية تحذر من استخدام قوات كييف لأسلحة الناتو أو أسلحة أمريكية لقصف الأراضي الروسية
    أسعار الغاز في أوروبا تحلق!
    الحكومة الألمانية توافق على بيع أوكرانيا 100 مدفع "هاوتزر"
    "غازبروم": شركة "سيمنس" الألمانية لا تقوم بأعمال صيانة محركات لـ"السبيل الشمالي-1"
    بوتين يمنح قديروف أحد أرفع الأوسمة وأكثرها عراقة في روسيا
    ليتوانيا تقرر منع بطريرك الكنيسة الروسية من دخول أراضيها
    "السياحة العسكرية".. صورة سياسية من كييف تشعل غضب الألمان

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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 28072022 تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 28072022



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