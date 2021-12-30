بوتين يؤكد لبايدن أننا سنسعى إلى تحقيق النتيجة بشأن الضمانات الأمنية

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الرئيس أكد خلال اتصاله مع نظيره الأمريكي جو بادين أن موسكو تسعى إلى تحقيق النتيجة بشأن الضمانات الأمنية من قبل الناتو.