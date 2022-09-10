11 قتيلا بحادث سير مروّع في الجزائر

أفاد تلفزيون "النهار" الجزائري نقلا عن مديرية الحماية المدنية، بأن عدد قتلى حادث السير المروع في ولاية الجلفة بلغ 11 شخصا. وقالت المديرية أن الحادث وقع على الطريق الرابط بين بلديتي أم العضام وسلمانة في ولاية الجلفة. وذكرت أن انحراف وانقلاب سيارة خاصة تسبب بالحادث. وأشارت إلى أن من بين القتلى رضع وأطفال، في حين بلغ عدد الجرحى 13 شخصا. وأوضحت أن بعض الحالات حرجة بين الجرحى.