مصر تفوز بعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام بحصولها على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات الجمعية العامة للأمم المتحدة

فازت مصر بعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام للفترة 2021/2022 بعد حصولها على أكبر عدد من الأصوات بلغ 170 صوتاً في الانتخابات التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم 14 ديسمبر الجاري، وشهدت منافسة قوية على خمسة مقاعد لعضوية اللجنة.