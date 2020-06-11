قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظة رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من مخيم الأمعري، في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر فلسطينية في رام الله ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم الأمعري، واعتقلت الشاب مصطفى عبد الكريم الشاويش، بعد أن داهمت منزله وقامت بتفتيشه.

وفي ذات السياق ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، محمد أحمد جاد الحق، ومحمد رمضان جاد الحق عند حاجز عسكري مفاجئ قرب حي أم الشرايط، وهما من سكان مخيم الامعري.